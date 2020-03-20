Около 300 медицинских масок сшила и раздала швея из Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Жительница сельского округа Созак Созакского района Туркестанской области Жамиля Канапина - профессиональная швея. В своей мастерской женщина занялась пошивом медицинских масок. За один день ей удалось сшить до 300 изделий, которые она раздала жителям села бесплатно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

«Сейчас очень трудно найти медицинские маски. И цены на них заметно выросли. В такой непростой период для людей я решила внести свой вклад и помочь односельчанам. Теперь жду, когда будет поступление ткани, и начну шить новую партию масок», - говорит Жамиля Канапина.

Заместитель председателя районного штаба по чрезвычайным ситуациям Багдат Айдарбеков поблагодарил Жамиля Айдарбековну за оказание помощи населению в трудный период и плодотворную работу. Аким же сельского округа Батырхан Аяпов поручил организовать и обеспечить предприимчивую швею села новой тканью.

«Это не маски, которые используют только один раз. Их можно мыть и повторно использовать», - сказал главный врач центральной районной больницы Талгат Алишерулы.