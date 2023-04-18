Около 300 кубометров мусора собрали на субботнике жители Балхаша

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше вывезли на полигон около 300 кубометров мусора после субботника в минувшие выходные, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В уборке города приняли участие около 1500 человек
На субботник вышли сотрудники горакимата во главе с акимом, представители департамента экологии по Карагандинской области, молодежь, волонтеры, общественники, коллективы госучреждений и коммунальных предприятий. Свой вклад в общий результат внес и городской маслихат.
Всего было очищено 16 участков, в их числе набережная, улица Жезказган, республиканская дорога Алматы – Екатеринбург. В уборке была задействована спецтехника.
Следующий городской субботник состоится 22 апреля.