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    Около 300 кубометров мусора собрали на субботнике жители Балхаша

    18 Апреля 2023, 00:39

    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше вывезли на полигон около 300 кубометров мусора после субботника в минувшие выходные, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В уборке города приняли участие около 1500 человек

    На субботник вышли сотрудники горакимата во главе с акимом, представители департамента экологии по Карагандинской области, ​молодежь, волонтеры, общественники, коллективы госучреждений и коммунальных предприятий. Свой вклад в общий результат внес и городской маслихат.

    Фото: пресс-служба департамента экологии по Карагандинской области

    Всего было очищено 16 участков, в их числе набережная, улица Жезказган, республиканская дорога Алматы – Екатеринбург. В уборке была задействована спецтехника.

    Фото: пресс-служба департамента экологии по Карагандинской области

    Следующий городской субботник состоится 22 апреля.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Экология Общество
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