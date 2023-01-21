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      Жамбылская область

    Около 300 кг ювелирных изделий пытались незаконно ввезти  Казахстан

    21 Января 2023, 14:00

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области пограничники пресекли провоз ювелирных изделий, передает МИА «Казинформ».

    «19 января т.г. Пограничной службой КНБ в автомобильном пункте пропуска «Кордай» Жамбылской области пресечена попытка ввоза двумя гражданами Казахстана крупной партий ювелирных изделий. В ходе пограничного контроля в салоне автомашины выявлены 8 дорожных сумок с ювелирными изделиями общим весом 275 килограмм. Ювелирные изделия переданы в территориальные подразделения КГД МФ для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе КНБ РК.


    Фото: facebook.com/knbgovkz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Жамбылская область Борьба с преступностью Пограничники КНБ
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