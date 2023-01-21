Около 300 кг ювелирных изделий пытались незаконно ввезти Казахстан

21 Января 2023, 14:00

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области пограничники пресекли провоз ювелирных изделий, передает МИА «Казинформ».

«19 января т.г. Пограничной службой КНБ в автомобильном пункте пропуска «Кордай» Жамбылской области пресечена попытка ввоза двумя гражданами Казахстана крупной партий ювелирных изделий. В ходе пограничного контроля в салоне автомашины выявлены 8 дорожных сумок с ювелирными изделиями общим весом 275 килограмм. Ювелирные изделия переданы в территориальные подразделения КГД МФ для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

Фото: facebook.com/knbgovkz