Около 300 казахстанских военнослужащих примут участие в Армейских международных играх

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Советник министра обороны РК генерал-майор Адылбек Алдабергенов ответил на вопросы, как и в каких условиях будут проходить Армейские международные игры в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Армейские международные игры важны, и участие в них очень важно. Во-первых, это укрепление и развитие военного сотрудничества. Наши военнослужащие встречаются на соревновательных площадках и вне площадок общаются, знакомятся с военнослужащими других государств. Второе – это обмен опытом. Наши военнослужащие, участвуя в соревнованиях, перенимают те или элементы боевой подготовки и затем их применяют у себя и даже в дальнейшем совершенствуют. Третье – это повышение престижа наших Вооруженных сил и нашего государства. Наши военнослужащие всегда занимают лидирующие позиции в ходе Армейских игр и на нас смотрят с уважением и даже с некоторой боязнью», - рассказал во время онлайн-брифинга Минобороны Адылбек Алдабергенов.

По его словам, игры дают возможность повысить квалификацию военнослужащих. Отвечая на вопросы журналистов Адылбек Алдабергенов отметил, что крупных затрат на Армейские международные игры нет.

«Все затраты - в рамках боевой подготовки. Обеспечение горюче-смазочными материалами, боеприпасами в рамках лимита боевой подготовки Вооруженных сил, перевозка военнослужащих к местам проведения конкурсов осуществляется за счет плановых тренировочных полетов Военно-воздушных сил Сил воздушной обороны, а также размещение, питание военнослужащих осуществляется за счет принимающей стороны», - добавил спикер.

Кроме того, он ответил, где будут проходить «АрМИ» в 2021 году, и в каких условиях будут проведены игры. Отметим, что Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября на территориях 12 государств.

«Армейские игры невозможно провести в онлайн-режиме, они будут проводиться в оффлайн-режиме. В этом году планируется проведение армейских игр в 12 государствах по 34 конкурсам. В России будут проводиться 16 конкурсов, в Китае, Иране, Беларуси – по три конкурса, во Вьетнаме, Казахстане и в Узбекистане - по два конкурса, в Алжире, Армении, Катаре, Монголии и в Сербии – по одному конкурсу», - сообщил Адылбек Алдабергенов.

В этом году в армейских играх будут принимать участие около 300 военнослужащих Вооруженных сил Казахстана.

«Мы будем участвовать в 11 конкурсах. Это такие конкурсы, как «Танковый биатлон» – состязание танковых экипажей, «Десантный взвод» – это состязание десантников, «Эльбрусское кольцо» – состязание альпинистов, «Верный друг» – состязание кинологов, «Армия культуры» – это состязание творческих коллективов, «Кубок моря» – состязание экипажей кораблей, «Тактический стрелок» – это состязание специалистов скоростной практической стрельбы, «Конный марафон» – состязание конных подразделений, «Мастера артиллерийского огня» – состязание минометных расчетов, «Соколиная охота» – состязание расчетов беспилотных летательных аппаратов и «Воин мира» – состязание сержантов-профессионалов», - отметил А. Алдабергенов.

Также он проинформировал, что в текущем году на территории Казахстана будут проведены два конкурса - «Мастера артиллерийского огня» и «Соколиная охота».

«Конкурс «Мастера артиллерийского огня» – это состязание минометных расчетов, а «Соколиная охота» – состязание расчетов БПЛА. В этом году в перечень вошли еще три конкурса. Это «Тактический стрелок» – конкурс специалистов скоростной практической стрельбы, «Меридиан» – конкурс специалистов топографической службы и «Армия культуры» – конкурс творческих коллективов. Кроме того, в конкурсах «Верный друг» и «Снайперский рубеж» помимо военнослужащих-мужчин в этом году впервые будут участвовать военнослужащие-женщины. Из конкурсов, которые в этом году вошли в перечень, мы будем участвовать «Тактическом стрелке» и «Армии культуры», - рассказал советник министр обороны.

Он отметил, что подготовка к армейским играм организована с учетом эпидемиологических требований.

«Ограничено общение военнослужащих. Военнослужащие живут изолированно. Проживание и питание организованы отдельно. Проведена вакцинация. Первый этап вакцинации мы провели у 100% процентов личного состава команд. Сейчас начали второй этап вакцинации команд «Танковый биатлон», «Эльбрусское кольцо» и «Десантный взвод», получили вторую дозу вакцины. Остальные команды до середины июля получат второй компонент вакцины», - добавил спикер.

Также, по словам советника министра обороны, отбор команд был проведен в январе-марте в бригадах и региональных командованиях. С 12 апреля начат первый этап подготовки, до 28 июня планируется провести дополнительный отбор. Сборные команды, как отметил А. Алдабергенов, продолжат подготовку с 14 июня по 6 августа. С 6 августа участники будут разъезжаться по местам соревнований.