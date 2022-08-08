Около 30 «закладок» пакетированного наркотика ликвидировали в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2020» жамбылские полицейские выявляют факты распространения наркотических средств в особо крупных размерах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области задержали в Таразе двоих местных жителей 25 и 19 лет, распространявших наркотики. При обыске у подозреваемых был изъят «мефедрон», подготовленный к распространению и расфасованный в 15 пакетов.

«При изучении переписки задержанных в социальных сетях, было установлено, что к моменту задержания уже были сделаны закладки наркотиков. Для того чтобы не допустить поступления наркотиков к «потребителям», полицейские предприняли срочные меры для поиска и ликвидации закладок», - сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

По геометкам, указанным в переписке с «клиентами», полицейские в течение шести часов занимались ликвидацией закладок, разложенных в Таразе и его пригородах. Поиски закончились глубокой ночью после отработки последнего места закладки.

В итоге было установлено и приобщено в качестве доказательств 29 закладок «мефедрона». Всего по результатам задержания двух наркосбытчиков было изъято 44 свертка с «мефедроном». Общий вес изъятого наркотика составил 26 граммов, пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

«Особо крупный размер «мефедрона», предполагающий меру наказания до 15 лет лишения свободы, составляет всего один грамм. Так что подозреваемые, можно сказать, «заработали» себе на 26 больших сроков», - отметил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области Аскар Джумабеков.

Задержанные дали признательные показания и водворены в ИВС города Тараза.

Как сообщалось ранее, в ходе проведения мероприятия «Карасора-2022» жамбылские полицейские задержали 35-летнего жителя села Мерке с 8 кг 190 гр наркотического средства марихуана «каннабис», а также жителя села Тасоткель Шуского района с 69 кг марихуаны. По этим двум фактам начаты досудебные расследования по части четвертой статьи 296 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Предусмотрено наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет. На территории Жамбылской области с 1 июня проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2022» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков. Ежегодно эта действенная широкомасштабная акция ставит надежный щит антинаркотической деятельности как в жамбылском регионе, так и по всей республике. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций дикорастущей конопли.



