Около 30 тысяч мест в дошкольных организациях РК прибавилось в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Около 30 тысяч мест в дошкольных организациях прибавилось в 2023 году. Об этом сообщила директор Департамента дошкольного образования Министерство просвещения РК Наталья Жумадильдаева на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года открыты 307 дошкольных организации на 29 620 мест, в том числе 3 государственных на 2 818 мест, 304 частных на 26 802 мест.

Важно отметить, что за последние 5 лет очередность на получение направления в детский сад снизилась вдвое, в большей степени благодаря открытию частных дошкольных организаций. Сегодня перед системой дошкольного воспитания и обучения в большей степени стоит задача не количественных показателей, а качественных», – сказала Н. Жумадильдаева.

Спикер отметила, что в Казахстане реализуется комплекс системных мер по развитию дошкольного воспитания и обучения. Государственная политика в системе дошкольного воспитания и обучения направлена на обеспечение доступности и создание равных стартовых возможностей для получения качественного образования для детей. При этом, работа, направленная на достижение качества в организации воспитательно-образовательного процесса, осуществляется поэтапно, через обеспечение доступности, путем совершенствования нормативных документов, повышения качества подготовки педагогов, повышения квалификации педагогов, улучшения материального положения ДО для создания развивающей доступной пространственно-образовательной среды.

Н. Жумадильдаева также сообщила, что на сегодняшний день в Казахстане функционирует 11 320 дошкольных организаций, в них воспитываются 948 362 тысячи детей или 89,1 % от числа стоящих в очереди.

До 2025 года планируется открытие 223 тысяч новых мест для детей 2-3 лет. Если учитывать, что на сегодняшний день около 300 тысяч детей стоит в очереди, то эти показатели покрывают свыше 70% потребности население на дошкольное образование.