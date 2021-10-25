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    Около 30 тысяч карагандинцев получили работу по программе «Еңбек»

    25 Октября 2021, 17:08

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области на этот год запланировали обеспечить занятостью не менее 70 тысяч человек. О том, что уже сделано, рассказали на аппаратном совещании в режиме онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 9 месяцев по государственной программе «Еңбек» мерами занятости охвачено 32,6 тыс. человек, из них трудоустроено 28 275. Около тысячи молодых людей направлено на краткосрочные курсы обучения по востребованным на рынке труда профессиям, и значительная часть выпускников уже получила работу», – доложила руководитель управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспекова.

    Она уточнила, в каких специалистах нуждаются работодатели. Это слесари-электрики, газоэлектросварщики, фитнес-инструкторы, механизаторы, трактористы, кочегары, помощники воспитателя, швеи, массажисты и др.

    В области пользуется популярностью проект «Бастау Бизнес». Основам предпринимательства обучились 1 745 человек. Выпускники получили микрокредиты либо гранты на открытие дела. На выдачу грантов в области выделены дополнительные средства.

    Около тысячи человек направлено на молодёжную практику, более шести тысяч – на общественные работы. Почти 700 получили социальные рабочие места.

    Аким области Женис Касымбек поручил повысить эффективность мер по обеспечению занятости, созданию новых рабочих мест.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Занятость Трудоустройство
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