Около 30 тысяч человек заболели коронавирусом с начала года в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области с начала года коронавирусом заболело 29 992 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно предоставленной информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, 48 % заболевших (14 457) зафиксировано в Уральске, 15% (4448) в Байтерекском, 13% (3729) в Бурлинском районах.

За последнюю неделю со 2 по 8 ноября на 8,6 % снизилось количество заболевших по сравнению с позапрошлой неделей, то есть уменьшилось с 279 на 225.

В департаменте также отметили, что в регионе, который находится сейчас в «зелёной» зоне с 1 ноября зарегистрировано 264 больных.

51% из них (135) осмотрели по симптомам ОРВИ, а 27% (72) осмотрели с профилактической целью. 20% из них оказались контактными, у 2% заболевших взяли пробу перед тем, как госпитализировать в стационар.

На этой неделе 36 заболевших - это дети до 14 лет, шесть заболевших - 15-17 лет, 12 - от 18 до 25 лет, 54 заболевших - от 26 до 40 лет, 64 заболевших - от 41 до 60 лет и 92 заболевших - лица старше 60 лет. То есть, наибольшее количество заболевших приходится на возрастную категорию от 60 лет и старше.