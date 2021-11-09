Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Около 30 тысяч человек заболели коронавирусом с начала года в ЗКО

    9 Ноября 2021, 13:26

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области с начала года коронавирусом заболело 29 992 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно предоставленной информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, 48 % заболевших (14 457) зафиксировано в Уральске, 15% (4448) в Байтерекском, 13% (3729) в Бурлинском районах.

    За последнюю неделю со 2 по 8 ноября на 8,6 % снизилось количество заболевших по сравнению с позапрошлой неделей, то есть уменьшилось с 279 на 225.

    В департаменте также отметили, что в регионе, который находится сейчас в «зелёной» зоне с 1 ноября зарегистрировано 264 больных.

    51% из них (135) осмотрели по симптомам ОРВИ, а 27% (72) осмотрели с профилактической целью. 20% из них оказались контактными, у 2% заболевших взяли пробу перед тем, как госпитализировать в стационар.

    На этой неделе 36 заболевших - это дети до 14 лет, шесть заболевших - 15-17 лет, 12 - от 18 до 25 лет, 54 заболевших - от 26 до 40 лет, 64 заболевших - от 41 до 60 лет и 92 заболевших - лица старше 60 лет. То есть, наибольшее количество заболевших приходится на возрастную категорию от 60 лет и старше.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Западно-Казахстанская область Здравоохранение Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске