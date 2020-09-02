Около 30 представлений внесла в госорганы Антикоррупционная служба СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области Антикоррупционная служба внесла в госорганы 28 представлений по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, больше всего представлений направили в органы внутренних дел и акимат – 14 и 10, соответственно. Два в департамент юстиции и одно – в инспекцию транспортного контроля. По закону, представления подлежат рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах в месячный срок.

В онлайн-формате рассмотрели исполнение рекомендаций департаментом по чрезвычайным ситуациям. В ведомстве начальник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Кульбаев и начальник отдела кадровой политики Нуртазин получили строгие выговоры за совершенное коррупционное преступление непосредственным подчинённым.

«По представлению Антикоррупционной службы госорган провел служебное расследование и заседание дисциплинарной комиссии в отношении должностных лиц ведомства. Кадровой службе департамента в целях предотвращения фактов коррупционных проявления среди сотрудников подразделений и соблюдения ими норм Этики государственного служащего внесены четыре рекомендации. Все исполнены», - проинформировали в пресс-службе.