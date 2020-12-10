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    Около 30 нарушений выборного законодательства зафиксировано в Казахстане

    10 Декабря 2020, 17:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В начале электоральной кампании были зафиксированы около 30 нарушений выборного законодательства. Об этом заявил вице-министр информации и общественного развития РК Кемелбек Ойшыбаев на заседании Центральной избирательной комиссии РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Опросы общественного мнения могут проводить только организации, отвечающие соответствующим требованиям и уведомившие Центральную избирательную комиссию при публикации результатов опросов. СМИ обязаны указывать организацию, проводившую опрос, а также лиц, заказавших данный опрос. В начале электоральной кампании нами уже были зафиксированы около 30 подобных нарушений, материалы по которым уже направлены в соответствующие органы», - сказал Кемелбек Ойшыбаев.

    Вице-министр также коснулся вопросов публикации результатов опросов общественного мнения.

    «Также хотел обратить внимание, что опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, не допускается в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования. В «день тишины» соответственно любая предвыборная агитация тоже запрещается в СМИ», - добавил Кемелбек Ойшыбаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

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