Около 30 км водопроводной трубы проложили в Шахтинске

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ – В Шахтинске решили ряд вопросов, которые ранее озвучили жители города руководству Карагандинской области. В основном они касались сферы ЖКХ, дорог, жилья, благоустройства. К примеру, по просьбе горожан были подведены внутриквартальные сети центрального отопления к одной из многоэтажек, и к ним дополнительно подключили дома частного сектора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О проделанной работе и дальнейших планах рассказали на встрече акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева с жителями моногорода и близлежащих посёлков.

Аким Шахтинска Мурат Кыдырганбеков сообщил о ходе реконструкции водопровода. Всего предстоит проложить 44 км сетей, из которых готовы 28. В следующем году работы по проекту продолжатся.

В поселке Новодолинском планируется реконструкция очистных сооружений. В Шахане предусмотрено строительство канализационных очистных сооружений и центральных тепловых пунктов, по этим объектам будет разработана ПСД.

В Шахтинске взялись за дороги. В этом году ремонты проводились на проспекте Абая Кунанбаева, улице Казахстанской и ряде других участков внутригородских дорог. Но проблемы остаются, и жители продолжают жаловаться на плохие дороги. В следующем году должны полностью отремонтировать проспект Абая Кунанбаева и привести в порядок еще около десятка улиц.

Для обеспечения очередников в Шахтинске построили 60-квартирный дом, ожидается сдача еще одной многоэтажки. В 2023 году планируется как новое строительство, так и реконструкция брошенного жилья. Восстановление жилья начнется и в поселке Шахан.

В Шахтинске заработал физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный по просьбе жителей. Для детей уже действуют секции по 11 видам спорта. Организовываются занятия и для взрослых.

Кроме того, установлен многофункциональный корт, о котором также просили жители. В парке Шахана обустроили роллердром.

В следующем году благоустройство Шахтинска и поселков продолжится. В городе планируют установить еще один многофункциональный корт, построить три детские игровые площадки, отремонтировать три футбольных поля. Для безопасности дорожного движения в городе будут устанавливать автоматизированные пешеходные переходы. В поселках Долинка и Северо-Западный планируют обустроить семь игровых и спортивных детских площадок, в Новодолинском – многофункциональный хоккейный корт.

На встрече жители в формате свободного микрофона задали свои вопросы.

«Ни одно из ваших обращений не останется без внимания. Будет разработан план по исполнению озвученных сегодня вопросов», – сказал Ермаганбет Булекпаев.

По завершении встречи аким области провел прием по личным вопросам.





Фото акимат города Шахтинск.



