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    Около 30 килограммов черной икры изъяли у жителя Уральска

    17 Апреля 2023, 18:20

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Бекіре» сотрудниками УПЭ и управления местной полицейской службы ДП ЗКО за незаконное хранение дериватов находящейся под угрозой исчезновения рыбы задержан 68-летний пенсионер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Незаконно хранящуюся икру и рыбу изъяли в ходе санкционированного обыска по месту проживания гражданина, 1955 г. р.

    Сумма ущерба устанавливается. Изъятое сдано на склады хранения.

    По данному факту ведется досудебное расследование по ч. 1 ст. 339 УК РК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область МВД РК Браконьерство
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