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    Около 30 кг конопли изъяли у жителя Туркестанской области

    18 Июля 2022, 13:19

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Сарыагашского районного отдела полиции задержали мужчину, который выращивал во дворе дома коноплю. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

    Следственно-оперативная группа обнаружила во дворе подозреваемого наркосодержащие растение, изъяв его в качестве вещественного доказательства. Согласно заключению экспертизы , наркосодержащим растением является конопля, общим весом около 30 кг.

    Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к выращиванию растений, содержащих наркотические вещества».

    В настоящее время проводится досудебное расследование. Следствием выясняется, с какой целью мужчина выращивал у себя во дворе наркосодержащую коноплю.

    С начала года полицейские Туркестанской области усилили меры по противодействию наркопреступности. Во всех городах и районах области стражи порядка проводят рейдовые и профилактические мероприятия.


    Автор:

    Алла Серикбаева

    Туркестанская область Борьба с наркотиками
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