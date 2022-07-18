Около 30 кг конопли изъяли у жителя Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Сарыагашского районного отдела полиции задержали мужчину, который выращивал во дворе дома коноплю. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

Следственно-оперативная группа обнаружила во дворе подозреваемого наркосодержащие растение, изъяв его в качестве вещественного доказательства. Согласно заключению экспертизы , наркосодержащим растением является конопля, общим весом около 30 кг.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к выращиванию растений, содержащих наркотические вещества».

В настоящее время проводится досудебное расследование. Следствием выясняется, с какой целью мужчина выращивал у себя во дворе наркосодержащую коноплю.

С начала года полицейские Туркестанской области усилили меры по противодействию наркопреступности. Во всех городах и районах области стражи порядка проводят рейдовые и профилактические мероприятия.



