Около 30 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Сеуле

СЕУЛ. YONHAP – КАЗИНФОРМ - Около 30 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в воскресенье в центре Сеула, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Yonhap.

В поезде находились 275 пассажиров. Поезд следовал в город Иксан в провинции Северная Чолла, расположенной приблизительно в 180 километрах от Сеула. С рельсов сошло шесть вагонов, в том числе пять пассажирских. Из-за происшествия движение поездов на линии задержали более чем на час.

Ведется расследование обстоятельств происшествия.

Фото: Yonhap