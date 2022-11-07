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    Около 30 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Сеуле

    7 Ноября 2022, 00:16

    СЕУЛ. YONHAP – КАЗИНФОРМ - Около 30 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в воскресенье в центре Сеула, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Yonhap.

    В поезде находились 275 пассажиров. Поезд следовал в город Иксан в провинции Северная Чолла, расположенной приблизительно в 180 километрах от Сеула. С рельсов сошло шесть вагонов, в том числе пять пассажирских. Из-за происшествия движение поездов на линии задержали более чем на час.

    Ведется расследование обстоятельств происшествия.

    Фото: Yonhap

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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