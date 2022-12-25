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    Около 30 человек погибли в результате мощной снежной бури в США

    25 Декабря 2022, 17:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Снежная буря «Элиот» обрушилась на США, погибли уже около 30 человек, десятки людей пострадали в авариях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Свыше 200 тысяч пользователей остаются в воскресенье без электричества. Накануне были отменены или задержаны тысячи внутренних и международных авиарейсов. В штате Нью-Йорк закрыт международный аэропорт «Буффало-Ниагара». Жителей Нью-Йорка и пригородов просят снизить потребление газа.

    Во многих штатах температура опустилась до близких к рекордно низким значениям. Предупреждения о неблагоприятных погодных условиях затронули две трети населения страны.

    По данным Национальной метеорологической службы, в США впервые за всю историю наблюдений произошло столь масштабное наступление холодов. Столбики термометров в некоторых районах опустились до минус 45 градусов Цельсия. В ряде штатов введен режим чрезвычайной ситуации.

    Мощная снежная буря охватила территорию от Канады до Техаса, принесла леденящий шквалистый ветер, обильные осадки и сильные морозы.

    Ранее сообщалось, что девять человек погибли из-за снежной бури в США. Здесь ожидается самое холодное Рождество за последние 40 лет.
    Происшествия США Погода Мировые новости
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