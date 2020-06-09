Около 30 автомобилей из Армении зарегистрировали в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за шесть дней зарегистрировали 26 автомобиле с «армянскими» номерами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, специализированный ЦОН работал и в выходные дни. Сотрудники ведомства регистрировали машины и консультировали владельцев таких авто. Большая часть обратившихся – жители Петропавловска. Восемь человек – из районов. Многим из них как раз удобно получить услугу в выходные дни.

«Тойоту» 2008 года из Армении пригнал осенью прошлого года. Очень долго эта ситуация волновала, теперь все решилось. Я рад, что теперь могу спокойно ездить на своей машине», - говорит автовладелец из Акжарского района Ерболат Балтин.

Полицейские напомнили, что автомобили из Армении можно поставить на казахстанский учет до 30 сентября 2020 года. Регистрации подлежат автомобили с левосторонним расположением руля, ввезенные в Казахстан до 1 февраля 2020 года и зарегистрированные в Армении на казахстанцев. Стоимость оформления составляет 11 946 тенге. В стоимость входит оплата за регистрацию, госпошлина за техпаспорт и госномер.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 января 2020 года на расширенном заседании Правительства, отметил, что в стране есть проблема с автомобилями, ввезенными из стран Евразийского экономического союза, которые своевременно не поставлены на регистрационный учет.

20 мая 2020 года Правительство РК приняло Постановление о некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами РК отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения.