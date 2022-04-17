Около 30 актуальных проблем подняли балхашцы перед Канатом Бозумбаевым

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Отсутствие пастбищ, высокая стоимость сена, дефицит медицинских работников, отсутствие ограждения мусорного полигона, низкое качество медицинских услуг и многие другие вопросы волнуют жителей Балхашского района. Каждую актуальную проблему региона они озвучили во время встречи и приема граждан акимом области Канатом Бозумбаевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области.

Аким области рассказал об основных направлениях социально экономического развития Балхашского района. По словам Каната Бозумбаева, в структуре посевов области 90% риса приходится на Балхашский район. Однако из-за снижения уровня воды в реке площади рисовых полей несколько сократились. Для поддержки земледельцев края за последние четыре года проведен капитальный ремонт Баканасского, Тасмурунского водозаборов и магистральных каналов. Восстанавливаются неиспользуемые орошаемые земли. Однако в регионе слабое внимание уделяется влагосберегающим технологиям. На сегодняшний день они используются только на 1,2% орошаемых площадей, что составляет 335 гектаров.

«Район – один из основных производителей мяса. По численности крупного рогатого скота в области, имея 124 тыс. голов скота, занимает второе место. Однако из четырех крупных откормочных площадок на 14 тыс. голов, на сегодняшний день не работают две площадки на восемь тыс. голов. Продукция в виде сырья реализуется в торговые точки и молокозаводы г. Алматы и области. Поэтому необходимо привлекать инвесторов и открывать перерабатывающие предприятия. Поручаю акиму района внести предложения по созданию перерабатывающих производств, овощехранилищ для увеличения объемов производства и обеспечения продовольственной безопасности», - сказал аким области.

Балхашский район также известен рыбным потенциалом. В регионе зарегистрировано 16 рыбных хозяйств. Предприятия «Сом и Д», «Қарой балық» имеют возможность перерабатывать до 30 тонн рыбы в сутки. Но, по словам акима области, они простаивают с 2019 года. На сегодняшний день в качестве одного из перспективных направлений Правительством принята программа развития рыбной отрасли до 2030 года. В соответствии с этим аким области сообщил хорошую новость о том, что с учетом возможностей Балхашского, Сарканского, Алакольского, Каратальского районов планируется разработать план развития рыбного хозяйства. Также жителей обрадовали новостью о подаче природного газа в регион до начала отопительного сезона. При очередном уточнении областного бюджета для проведения работ по вводу в эксплуатацию газораспределительной станции и магистрального газопровода «Сарыозек-Баканас» выделено 178 млн. тенге. Также в своем выступлении Канат Бозумбаев озвучил ряд вопросов по развитию малого и среднего бизнеса, дорог, питьевой воды, занятости населения, образования и здравоохранения.

В своих обращениях к акиму области балхашцы подняли около 30 актуальных проблем региона. Канат Бекмухамет задал сразу двенадцать вопросов. В том числе попросил рассмотреть возможность регулирования цен на сено и стоимости угля, привести в порядок мусорный полигон. Также были озвучены просьбы об открытии ясельной группы в детском саду, отделения Народного банка, о прокладке тротуара по улице Бижанова в Баканасе. Глава области поручил акиму района быстро подготовить и сдать необходимые документы для ограждения мусорного полигона. После инвентаризации документов будут выделены средства. Не остались без внимания и другие вопросы граждан.

Еще одна проблема, которая беспокоит жителей – это централизация службы Скорой помощи. Система совершенно неприемлема для Балхашского района, где населенные пункты расположены вдали друг от друга. Требуется очень много времени, пока машина Скорой помощи доберется до пациента. Поэтому балхашцы выразили свое мнение: пересмотреть данную систему.

«Вы правильно поднимаете вопрос, - сказал Канат Бозумбаев. - Любые изменения должны быть сделаны для удобства населения. Для Балхашского района с малой численностью населения централизация скорой помощи неэффективна. Поэтому пересматривайте, анализируйте, меняйте места размещения».

Вопросы, касающийся сферы медицины, на этом не закончились. Жители села Бакбакты обратились с жалобой на то, что в медпункте не принимают анализы на забор крови. Также в районе не хватает врачей узких направлений. Канат Бозумбаев раскритиковал работу местных специалистов, отправляющих людей в центральную больницу за простыми анализами. «Нельзя ли взять анализы и доставить их в центр, и готовые результаты отправить через интернет?! Зачем вы усложняете жизнь людей. Решите проблему», - сказал Канат Бозумбаев, обращаясь к руководителю областного управления здравоохранения.

Аким области также подчеркнул необходимость поиска нужных кадров совместными усилиями акимата района и управления здравоохранения. А акимат области со своей стороны окажет поддержку. «Если решите жилищный вопрос, дадите подъемные, дадите хорошую зарплату, то специалисты сами к вам приедут», - отметил глава области.

Жители района озвучили также вопросы по реконструкции мостов, обеспечению питьевой водой, подготовке специалистов по обслуживанию газовой системы и другим вопросам, на которые получили соответствующие ответы.