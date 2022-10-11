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    Около 3 тысяч тонн дизтоплива незаконно реализовал оператор в Актобе

    11 Октября 2022, 16:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О фактах незаконной реализации дизельного топлива в Актобе сообщил генеральный прокурор Берик Асылов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Органами прокуратуры организованы проверочные мероприятия по данным использования удешевленного топлива для сельхозтоваропроизводителей на осенне-полевые работы. На сегодняшний день установлены случаи реализации дизтоплива в коммерческих целях», - написал Берик Асылов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, по данным фактам возбуждены уголовные дела.

    «В частности, в Актюбинской области региональный оператор ТОО «Батыс Жер» реализовал льготное топливо в объеме 2 982 тонн через сеть собственных автозаправочных станций. Департаментом экономических расследований в отношении оператора проводится досудебное расследование по статье 221 Уголовного кодекса (монополистическая деятельность). Эта работа будет продолжена», - говорится в ответе.

    Фото: danchoioto.vn

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Генпрокуратура Мажилис Сельское хозяйство
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