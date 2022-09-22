Около 3 тысяч отслуживших в армии смогут поступать в вузы по гранту каждый год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поднять престиж службы в армии намерены в Министерстве обороны совместно с Министерством науки и высшего образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 2023 года казахстанцы, отслужившие в армии, смогут поступать в вузы без учета результатов Единого национального тестирования. Поступить можно и на платной основе. По словам советника министра обороны Айгуль Тулембаевой, в оборонном ведомстве уже рассматривают правила.

«Реализация проекта начнется со следующего года. Однако льготы на получение образования распространяться и на солдат, которые сейчас проходят службу в армии. Нас поддерживают Министерство науки и высшего образования, ректоры вузов», - отмечает Айгуль Тулембаева.

Поступить вчерашние солдаты смогут в течение календарного периода. Например, после увольнения в запас осенью, и в течение двух лет после окончания службы. Отдельным, лучшим военнослужащим, дисциплинированным и достигшим в период срочной воинской службы высоких результатов в боевой подготовке, будет предоставлена возможность получения бесплатного высшего образования за счет гранта вуза.

«Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков обратился к ректорам вузов с предложением, чтобы наиболее достойные военнослужащие могли рассчитывать на грант учебного заведения. Эту инициативу поддержали все вузы, к которым мы обратились», - добавила советник министра обороны.

Около 40 высших учебных заведений во всех регионах откликнулись на предложение. Идею поддержали ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, Satbayev University, Astana IT University.

В оборонном ведомстве рассчитывают, что в год вузы предоставят не менее 3 тыс. грантов в год. Таким образом, каждый десятый солдат-срочник получит возможность поступить на бесплатное обучение. Это будут бойцы, отслужившие не только в соединениях и частях Вооруженных сил, но и в других воинских формированиях – Пограничной службы, Нацгвардии.

В Министерстве обороны уже разрабатывают методики, по которым будут суммировать баллы, полученные воинами в процессе занятий по боевой подготовке, и определять рейтинг.

«Это своеобразная накопительная система полученных оценок. Дополнительные баллы солдат получит за соблюдение воинской дисциплины, активное участие в общественной жизни воинского коллектива», - поделилась Айгуль Тулембаева.



