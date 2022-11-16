Около 3 тысяч актюбинских студентов обучается в рамках дуального образования

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе активно реализуется дорожная карта внедрения дуального обучения, в рамках которой в колледжах ведется подготовка более 3 тысяч студентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во всех колледжах Актюбинской области впервые был организован единый «День работодателя».

Так, в колледже строительства и бизнеса для них устроили мастер-класс и экскурсию по мастерским, где занимаются будущие сварщики, электрики, техники-механики и специалисты строительной отрасли.

В рамках мероприятия был подписан меморандум между учебным заведением, ТОО «Кварц-Спецсервис» и Палатой предпринимателей Актюбинской области. Стороны выразили заинтересованность в вопросах повышения и переподготовки кадрового потенциала и сотрудничества в сфере профориентационной работы.

«Направление дуального обучения входит в число приоритетов деятельности палаты «Атамекен». Работодатели также вовлекаются в процесс подготовки кадров. Анкетирование показывает, что бизнес сейчас остро нуждается в рабочих специалистах. Подобное соцпартнерство между учебным заведением и предприятием создает благоприятные условия для более качественной подготовки кадров на местном уровне. По сути, на предприятие колледж будет направлять своих подопечных, которые практически сразу могут влиться в процесс производства. На сегодня в области Дорожная карта внедрения дуального обучения реализуется по 43 специальностям и 59 квалификациям. Свыше 400 предприятий стали участниками Дорожной карты и приняли с 29 организациями технического и профессионального обучения условия по совместной подготовке более трех тысяч студентов», - отметил заместитель директора по экономическим вопросам РПП «Атамекен» Дидар Боранкулов.

Актюбинский колледж строительства и бизнеса в дуальной системе обучения с 2015 года.

«В этом году в Дорожной карте дуального обучения 7 предприятий и 50 студентов по специальностям «Сварочное дело» и «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования». За эти годы колледж выпустил в рамках дуального обучения 224 человека по квалификации «электрогазосварщик». Из них трудоустроено более 80% в первый год после завершения», - рассказал эксперт региональной палаты Азамат Бурумбаев.

Основными партнерами учебного заведения являются АО «АЗХС», ТОО «Ак-Пром», АО «Актюбинский завод металлоконструкций», ТОО «ЖБИ-25», ТОО «Интерстиль», ТОО «БатысСпецАвтоматика», ТОО «Кварц-Спецсервис», ИП «Пуховой В.В.», ИП «Есенов Д.» и др.

«Мы занимаемся кровельными, монтажными работами. С колледжем работаем на протяжении нескольких лет и за эти годы более 40 учащихся прошли практику на нашем предприятии. В основном они выполняют электромонтажные работы. Я доволен ими. Соответственно, в рамках дуального обучения мы дополнительно оплачиваем их труд. Были те, кто после выпуска оставались работать и через некоторое время сами организовывали подобные индивидуальные предприятия. Для нас самый главный критерий в практикантах - дисциплина и ответственность. Остальному наши специалисты обучают во время непосредственной работы», - отметил предприниматель Даулет Есенов.



