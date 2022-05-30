Около 3 тыс. человек задержали в ходе антинаркотической операции в Бразилии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В бразильском штате Сан-Паулу за 24 дня полицейской операции «Удушение» (Sufoco) по борьбе с преступностью задержаны более 2800 человек, изъято 22 тонны наркотиков и возвращено 427 украденных автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Для проведения масштабной операции в городе Сан-Паулу с населением 12 млн человек власти почти удвоили численность сил безопасности на улицах мегаполиса с 5000 до 9700 полицейских.

Бразилия уже много лет борется с высоким уровнем преступности. В то же время правоохранительные органы страны подвергаются критики за применение жесткой тактики в бедных кварталах.

Ранее сообщалось о жертвах в ходе полицейской операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в бразильском Рио-де-Жанейро.