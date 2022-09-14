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    Около 3 тонн рыбы с начала года изъято у браконьеров в Туркестанской области

    14 Сентября 2022, 14:16

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками природоохранной полиции МПС департамента полиции Туркестанской области совместно с его городскими и районным подразделениями во взаимодействии с органами, осуществляющими государственный контроль в сфере охраны окружающей среды, воспроизводства и пользования природными ресурсами были осуществлены ряд мероприятий по пресечению экологических преступлений и профилактике правонарушений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

    В результате рейдовых отработок, за 8 месяцев 2022 года на территории области зарегистрированы 32 экологических преступления, связанных с незаконной добычей рыбы, самовольного пользования недрами, незаконной охотой и добычей редких видов растений и животных. Так, полицейскими пресечены 18 преступлений, связанных с незаконной добычей рыбы, из них по 14 делам материалы направлены в суд.

    К примеру, в ходе рейдов полицейские Шардаринского РОП выявили двух местных жителей, занимавшихся незаконной добычей рыбы на Шардаринском водохранилище с помощью гарпунов. У браконьеров в качестве вещественных доказательств изъяли около 100 кг рыбы, 3 гарпуна и 2 водолазных костюма. Данный факт зарегистрировали по ст. 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений».

    Кроме того, сотрудники полиции привлекли к ответственности более 360 граждан, нарушивших правила рыболовства, из них на 335 нарушителей составили административные протокола по п. 1 ст. 383 КоАП РК и наложили штрафов на сумму около 5,5 млн тенге. Также выявлены 26 человек, занимавшихся выловом рыбы с помощью остроги, в отношении которых собранные материалы по п. 3 ст. 383 КоАП РК направлены в суд для принятия законного решения.

    Всего же, полицейскими Туркестанской области изъято у браконьеров около 3 тонн незаконно выловленной рыбы, 33 лодок, 4 лодочных мотора и 44 различных орудий незаконного вылова рыбы.

    Полицейские Туркестанской области призывают жителей и гостей соблюдать природоохранное законодательство и бережно относиться к природе и природным ресурсам. Как отметили стражи порядка, подобные рейдовые и профилактические мероприятия буду продолжены в дальнейшем.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Туркестанская область Борьба с преступностью
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