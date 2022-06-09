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    Около 3 млрд тенге выделено на празднование 150-летия Ахмета Байтурсынова в Костанае

    9 Июня 2022, 21:13

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Акиматом Костанайской области утвержден областной план мероприятий по празднованию 150-летия Ахмета Байтурсынова и реализуются масштабные инфраструктурные проекты по улучшению жизни и социального положения жителей Джангельдинского района, где родился Ахмет Байтурсынов. О них на брифинге рассказал руководитель областного управления культуры Ерлан Калмаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Акиматом области в рамках плана ведутся работы по ремонту и реэкспозиции «Литературного музея Ахмета Байтурсынова и Мыржакыпа Дулатова» в селе Торгай. Для этого из бюджета были выделены средства в размере 170,5 млн тенге, - сообщил Е. Калмаков. – Начат ремонт участка 41,4 км автодороги от районного центра до села А. Байтурсынулы и моста через реку Торгай. Для этого из республиканского и областного бюджетов выделено 2,7 млрд тенге».

    Здесь же, в селе А. Байтурсынулы, расположенном на территории поселения Сарытубек, строится новый медицинский пункт и ремонтируется Аккольская сельская амбулатория, а также обновляется медицинское оборудование. На это направлено 62 млн тенге из областного бюджета.

    «Также на месте поселения Сарытубек аула Акколь, где родился Ахмет Байтурсынов, запланировано строительство «Дома-музея Ахмета Байтурсынова». В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. Из средств областного бюджета будут выделены дополнительные средства», - добавил руководитель ведомства.

    Планируется также, что в ближайшее время к сети интернет подключат отдаленные села района.

    Наряду с реализацией инфраструктурных проектов, в области проводятся культурно–массовые мероприятия, направленные на популяризацию духовного наследия великой личности: международные научно-практические конференции, экспедиции, конкурсы и челленджи и многое другое. Новые спектакли и театрализованные представления, посвященные лидеру Алаш.

    «Все мероприятия обеспечены финансово.

    Выпускникам 2022-2023 учебного года присуждаются гранты имени Ахмета Байтурсынова по важным для области педагогическим и инженерно-техническим специальностям за счет средств местного бюджета. В этом году это 10 грантов по 750 тыс. тенге в год»,- заключил Е. Калмаков.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Культура История Казахстана Акимат Память Регионы 150-летие Ахмета Байтурсынова
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