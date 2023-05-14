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    Около 3 млрд тенге выделено на лечение пациентов с заболеваниями крови в Карагандинской области

    14 Мая 2023, 10:40

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области на обследование и лечение пациентов с онкогематологическими заболеваниями выделено 2,9 млрд тенге. Фонд медицинского страхования планирует направить 2,7 млрд тенге в рамках ГОБМП и более 200 млн тенге из пакета ОСМС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Лечение пациенты с заболеваниями крови проходят в Центре гематологии. Он работает в Караганде с августа 2018 года. В этом году он переехал в большое отдельное здание уже как Центр компетенции в сфере гематологии города Караганды и Карагандинской области.

    Сейчас в Центре пациенты с заболеваниями крови проходят весь маршрут до диспансерного учета: амбулаторный, который включает в себя очные и заочные консультации, этап обследований и лечение в круглосуточном или дневном стационаре.

    В прошлом году в круглосуточном и дневном стационарах центра прошли лечение больше 2 тысяч пациентов из Карагандинской и других областей. 73–76% – это пациенты с онкологическими заболеваниями крови.

    «Сейчас основной упор сделан на стационарозамещающую помощь, в дневном стационаре у нас 16 коек, что позволяет нам проводить и диагностические, и лечебные манипуляции. Пациент остается в пределах своего родного дома, он получает лечение и возвращается, тем самым мы снижаем риск внутрибольничных инфекций. Сейчас в круглосуточный стационар госпитализируются только тяжелые пациенты – с острыми лейкозами. Проводится химио- и высокодозная терапия», – говорит директор Центра компетенций в сфере гематологии Ирина Баландинская.

    Пациенты в круглосуточном стационаре проходят лечение в одноместных палатах с локальной системой вентиляции. В каждой есть все необходимое для того, чтобы одномоментно развернуть реанимационный пост.

    Обследование и лечение пациентов с гематологическими заболеваниями проводится за счет пакетов ГОБМП и ОСМС.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Здравоохранение Медстрахование Караганда
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