Около 3 млрд тенге поступило в бюджет РК за уплату «налога на Google»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления цифровых активов Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Нуржан Куандыков сообщил о поступивших в бюджет средствах за уплату «налога на Google», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За первый квартал оплачено 2,6 млрд тенге, а за восемь месяцев этого года уже в бюджет поступило порядка 3 млрд тенге. Второй квартал еще не закончился, у налогоплательщиков есть возможность оплатить до 25-го августа. Данный налог оплачивается только иностранными компаниями. Граждане РК не платят этот налог», - сообщил Нуржан Куандыков на брифинге в КГД.

Он также сообщил, в каких случаях не уплачивается данный вид налога.

«Налог на Google не платится в случае, если это операция B to B, business to business. То есть, если с одной стороны покупателем является бизнес-селлер. Кроме того, есть такие товары, по которым обязательно идет уплата при ввозе – то есть, по ним уже уплачен НДС на импорт», - отметил спикер.

«Здесь дается до 90 % налоговая льгота по КПН именно для тех лиц, которые осуществляют электронную торговлю, у которых есть определенные критерии, такие как продажа товаров с электронной торговой площадки, у которых есть своя курьерская компания и безналичный расчет денег», - добавил Н. Куандыков.



