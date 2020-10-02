Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Около 3 млн тенге на ремонт «скорых» были похищены в Алматинской области

    2 Октября 2020, 17:20

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области Илийским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении должностных лиц ГКП на ПВХ «Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По сообщению пресс-службы Илийского суда, установлено, что подсудимые похитили около 3 млн тенге, выделенных на ремонт машин скорой помощи.

    «Подсудимые признали свою вину и полностью возместили ущерб. С учетом этого, а также отсутствия отягчающих обстоятельств, подсудимому К. назначен штраф в сумме 30 млн тенге, подсудимому Т. - 3 года 6 месяцев ограничения свободы. Оба подсудимых пожизненно лишены права работать на госслужбе», - пояснили в ведомстве.

    Приговор суда не вступил в законную силу.

    Автор:

    Хасан Еспанов

    Алматинская область Коррупция Здравоохранение Судебный процесс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Один день с врачами скорой помощи СКО
    Информацию о хищении 677 млн тенге опроверг акционер Балхашской ТЭЦ
    АФМ подозревает в хищении 677 млн тенге руководство ТОО «Балхаш Жылу»
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    4 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    5 Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной