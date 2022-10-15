Около 29 тысяч саженцев высадили в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области прошла массовая экологическая акция по посадке саженцев хвойных и лиственных деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пресс-секретарь акима области Галымурат Жукел заявил, что в акции приняло участие большое количество людей, продемонстрировав единство и сплоченность.

«Мы получили много положительных откликов от участников нашей акции, особенно от руководителей общеобразовательных учреждений, детских садов и родителей детей. Подобная акция должна стать традиционной и охватить разные площадки: детские сады, парки, школы, лесные полосы», - отметил он.

В акимате региона сообщили, что в едином дне посадки деревьев участвовало руководство области, представители учреждений и организаций всех форм собственности, ветераны, молодежь и многие другие. Высажено около 29 тысяч саженцев по всему району области.

Ранее сообщалось, что саженцы высадят и на территории горевших в Костанайской области лесхозов.



