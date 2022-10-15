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    Около 29 тысяч саженцев высадили в Алматинской области

    15 Октября 2022, 18:35

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области прошла массовая экологическая акция по посадке саженцев хвойных и лиственных деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пресс-секретарь акима области Галымурат Жукел заявил, что в акции приняло участие большое количество людей, продемонстрировав единство и сплоченность.

    «Мы получили много положительных откликов от участников нашей акции, особенно от руководителей общеобразовательных учреждений, детских садов и родителей детей. Подобная акция должна стать традиционной и охватить разные площадки: детские сады, парки, школы, лесные полосы», - отметил он.

    В акимате региона сообщили, что в едином дне посадки деревьев участвовало руководство области, представители учреждений и организаций всех форм собственности, ветераны, молодежь и многие другие. Высажено около 29 тысяч саженцев по всему району области.

    Ранее сообщалось, что саженцы высадят и на территории горевших в Костанайской области лесхозов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Экология Регионы Общество Конаев
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