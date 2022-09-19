Около 29% сотрудников из промсектора работают на предприятиях ГМК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам второго квартала текущего года к горно-металлургическому комплексу (ГМК) относилось 28,3% общей списочной численности работников всего промышленного сектора РК, против 27,7% годом ранее и 25,4% в аналогичном периоде 2016 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Energyprom.kz.

В секторе добычи металлических руд списочная численность работников составляла 84,7 тыс. человек — на 1,4% больше, чем годом ранее. Это 13,2% от всех работников промышленности и сразу 43,7% от сотрудников горнодобывающей сферы. В металлургии и производстве готовых металлических изделий числилось 97 тыс. сотрудников — на 4,6% больше, чем год назад. Это 15,1% от списочной численности работников промышленности и 32% от трудоустроенных в сегменте переработки.

Зарплаты в секторе традиционно намного выше, чем средние по РК, и чем зарплаты в промышленности. В металлургии среднемесячная номинальная заработная плата по итогам второго квартала текущего года достигала 425,1 тыс. тенге — на 36,3% больше средней зарплаты по стране и на 9,9% больше, чем по промышленному сектору. Более того, зарплаты в сегменте добычи металлических руд превосходили средние сразу на 41,5%, а средние по промышленности — на 14,1%, достигнув уже 441,6 тыс. тенге.

3 из 10 сотрудников промышленного сектора РК работают на предприятиях ГМК, получают эти работники намного больше средней зарплаты по стране.

По итогам семи месяцев текущего года промышленное производство в сфере добычи металлических руд достигло 2,1 трлн тенге (против 1,8 трлн тенге годом ранее) — это 7,3% от всего производства промышленной продукции в стране и 13,7% от выпуска горнодобывающего сектора. В свою очередь, объем выпуска в сфере металлургии и производства металлических изделий составил уже 5,6 трлн тенге, против 4,3 трлн тенге годом ранее. Это сразу 20% от всего промышленного производства в РК и 48,5% (почти половина) от объема выпуска сегмента переработки.



