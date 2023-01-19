Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 464.34 eur/kzt 504.64

    rub/kzt 6.76 cny/kzt 68.78
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Около 260  кг наркотиков изъяли за год в Астане

    19 Января 2023, 11:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Всего за 2022 год в Астане зарегистрировано более 1300 уголовных дел, из которых в суд направлены 337, прекращены – 480. Такие данные озвучил старший дознаватель управления дознания столичного департамента полиции Данияр Нарымбиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, зарегистрировано 308 уголовных правонарушений (направлены в суд 99, прекращены – 31) и 1058 проступков (направлены в суд 238, прекращены – 449). Спикер пояснил, что за совершение преступления в сфере изготовления, переработки, хранения и сбыта наркотиков их аналогов предусмотрено лишение свободы, а за проступок без цели сбыта – штраф, арест до 90 суток либо привлечение к общественным работам.

    «Всего привлечены 397 граждан, из них несовершеннолетних – 2, женщин – 19. Из незаконного оборота было изъято 257 кг 519 г различного вида наркотических средств. Из них 104,134 г героина, 98 кг 679 г марихуаны, 124 кг 206 г гашиша, 34 кг 358 г синтетических наркотиков», - сообщил Данияр Нарымбиев во время пресс-конференции.

    Он добавил, что основные страны, откуда завозятся наркотические средства в Казахстан – это Китай, Россия и европейские страны.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Борьба с преступностью Криминал Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полицейские Астаны заблокировали 75 сайтов за пропаганду употребления наркотиков
    Ущерб от финпирамид в Казахстане в прошлом году превысил 8 млрд тенге
    Деньги украл в мечети житель Экибастуза, его осудили на 3,5 года
    Свыше 100 кг наркотиков уничтожили в Костанайской области
    Популярное
    1 Николай Дычко назначен акимом Павлодарского района
    2 Мейрам Кожухов назначен акимом Караганды
    3 Сабит Оспанов назначен акимом Абайского района Карагандинской области
    4 Руслан Кенжебеков назначен акимом Актогайского района Карагандинской области
    5 Жандарбек Туребеков назначен руководителем аппарата акима Экибастуза
    Новости партнеров