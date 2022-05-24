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    Около 250 жителей СКО вакцинируются в сутки против коронавируса

    24 Мая 2022, 13:11

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжают вакцинацию против коронавируса. Жителям региона на выбор предоставляют препараты трех производителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления здравоохранения, первый компонент вакцины получили 319 574 человека, или 86% от подлежащего контингента. Полный курс вакцинации прошли 309 658 североказахстанцев, или 83% от планируемого числа.

    Привился Pfizer 26 971 человек из 42 705 подлежащих. Эту вакцину получили более 16 тыс. подростков в возрасте от 12 до 18 лет, 495 беременных женщин и 3 тыс. женщин в послеродовом периоде.

    В сутки в среднем приходят в пункты вакцинации около 250 человек.

    В наличии в регионе имеются вакцины Pfizer – 8,9 тыс. доз, QazVac – 12,6 тыс. и VeroCell – 26,2 тыс. доз.

    В мае по области выявили три новых случая заболевания коронавирусом.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение Регионы Коронавирус в РК Вакцинация
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