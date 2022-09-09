Около 250 млн человек сталкиваются с дефицитом воды в Африке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная метеорологическая организация (ВМО) опубликовала новый доклад, в котором сказано о том, что дефицит воды, изнуряющие засухи и разрушительные паводки наносят непоправимый вред экономике и экосистемам Африки. Ледники исчезают, а площади основных озер сокращаются и это может привести к массовым перемещениям населения на континенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

В докладе «Состояние климата в Африке в 2021 году» говорится, что экстремальные погодные явления и изменение климата подрывают здоровье и безопасность людей, а также социально-экономическое развитие. На долю Африки приходится лишь около 2-3% глобальных выбросов парниковых газов, но ее жители страдают в несоразмерно большей степени, чем на других континентах.

Как говорится в документе, с дефицитом воды сталкиваются около 250 млн человек в Африке. К 2030 году нехватка воды приведет к переселению около 700 млн человек. К 2030 году четыре из пяти стран Африки вряд ли смогут обеспечить устойчивое управление водными ресурсами.

«Обострение кризиса и надвигающийся голод в охваченном засухой районе Африканского Рога показывают, как изменение климата может усугубить связанные с водой потрясения, угрожая жизни сотен тысяч людей и дестабилизируя сообщества, страны и целые регионы», - сказал генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Он отметил, что с доиндустриальных времен (1850-1900 годы) в Африке темпы потепления были выше, чем в среднем по миру. Параллельно с этим и повышение уровня моря вдоль побережья континента происходит быстрее, чем в среднем по миру, особенно вдоль Красного моря и юго-западной части Индийского океана, где темпы повышения близки к 4 мм/год.

Ледники в экваториальной части Восточной Африки: гора Кения (Кения), гора Килиманджаро (Танзания) и горы Рувензори (Уганда) отступают также быстрее, чем в других регионах. Исчезнут ли полностью ледники в Восточной Африке, зависит от количества будущих осадков, которые выпадут в регионе. В настоящее время только 40% населения Африки имеет доступ к системам заблаговременных предупреждений для защиты от воздействий экстремальных погодных явлений и изменения климата.

Тем не менее, борьба с изменением климата в Африке набирает обороты. Более 40 африканских стран пересмотрели свои национальные климатические планы, сделали их более амбициозными и добавили больше обязательств по адаптации и смягчению воздействий изменения климата.

В докладе «Состояние климата в Африке» содержится ряд рекомендаций, в том числе по укреплению систем заблаговременных предупреждений, расширению трансграничного сотрудничества, обмену метеорологическими данными.

Ранее сообщалось, что число людей, страдающих от засухи в Эфиопии, Кении и Сомали и не имеющих доступа к чистой воде, за пять месяцев увеличилось с 9,5 до 16,2 млн человек. С острым дефицитом воды сталкиваются и дети в африканском регионе Сахель.

Фото: МОМ/Аманда Неро, news.un.org