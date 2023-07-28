Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Абайская область

    Около 25 тысяч рабочих мест планируют создать в области Абай

    28 Июля 2023, 11:13

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Для борьбы с безработицей акиматом области Абай на постоянной основе оказывается поддержка жителей, не имеющих постоянного места работы. В 2023 году планируется создание около 25 тысяч рабочих мест. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Согласно статистическим данным, по итогам первого квартала 2023 года уровень безработицы по области Абай составляет 4,8%. Для трудоустройства граждан предлагается трудовое посредничество, профессиональное обучение, а также содействие добровольному переселению для повышения мобильности рабочей силы.

    Предусмотрен ряд административных инициатив, такие как постоянная вакансия или временные субсидируемые рабочие места. Если же безработный не может подобрать подходящую работу из-за отсутствия необходимой квалификации или способности работать по прежней профессии, его направляют на профобучение.

    Субсидируемые рабочие места делятся на 6 видов, из них для всех категорий граждан предусмотрены общественные работы, социальные рабочие места, для молодых специалистов: молодежная практика, проекты «Первое рабочее место» и «Контракт поколений», для граждан старше 50 лет проект «Серебряный возраст».

    В этом году по области запланировано создание 24 926 новых рабочих мест, из них уже создано 13 303.

    Также предусматривается выдача безвозмездных грантов для начинающих или действующих предпринимателей и микрокредитов для молодежи до 35 лет.

    Согласно Социальному кодексу, с 1 июля центры занятости населения городов и районов трансформированы в карьерные центры. Их основными задачами являются регистрация безработных, оказание им помощи в поиске работы и в проектировании карьеры, предоставление активных мер содействия занятости, информирование населения о состоянии регионального рынка труда.

    Кроме того, в области создан КГУ «Центр трудовой мобильности». Его роль заключается в координации работы карьерных центров, регулировании на уровне регионов вопросов обеспечения занятости населения и внутренней миграции.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акимат Занятость Абайская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Атырауской области с начала 2022 года создано 17 тысяч новых рабочих мест
    Торговля и образование: в каких сферах предпочитают работать казахстанцы
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области