Около 25 млрд кубометров газа добыли в Казахстане за пять месяцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь–май текущего года объём добычи природного газа в РК составил 24,5 млрд куб. м — на 0,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

В частности, добыча попутного нефтяного газ (метана, пропана, бутана и т. д.) достигла 14,5 млрд куб. м, как и годом ранее, а естественного природного газа в газообразном состоянии — 10 млрд куб. м, плюс 1,2% за год. Товарный выпуск попутного нефтяного газа составил 7,5 млрд куб. м, естественного газа — 4,1 млрд куб. м.

В региональном разрезе наибольший объём добычи по итогам пяти месяцев текущего года пришёлся на нефтяную Атыраускую область (11,5 млрд куб. м газа, плюс 2,2% за год) и Западно-Казахстанскую область (9,3 млрд куб. м газа, в том числе — 9,29 млрд куб. м природного естественного газа в газообразном состоянии, плюс 3,2% за год).

В общем за 2022 год объёмы добычи газа составляли 52,7 млрд куб. м, из которых 31 млрд куб. м составлял попутный нефтяной газ и 21,7 млрд куб. м — естественный газ в газообразном состоянии. Товарный выпуск попутного нефтяного газа в 2022 году составлял 17,4 млрд куб. м, естественного газа — 9,2 млрд куб. м.