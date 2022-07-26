Около 240 тыс. человек посетили «Шымбулак» в июне-июле 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Информацию по посещаемости туристических мест Казахстана за первое полугодие 2022 года представило Министерство культуры и спорта Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы Министерства культуры и спорта РК, 550 тыс. человек посетили Щучинско-Боровскую курортную зону в первом полугодии 2022 года, это почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Около 240 тыс. человек посетили «Шымбулак» в рамках летнего сезона, это почти на 90 тыс. больше, чем в прошлогоднем летнем сезоне. (Точные показатели будут опубликованы после завершения сезона.)

В этом году прогнозируется около 2 млн посещений национальных парков.

По итогам первого квартала 2022 года:

- количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения увеличилось на 21,5 %, составив 1,13 млн человек;

- объектами размещения оказаны услуги на сумму 26,3 млрд тенге, что больше на 25,7 % по сравнению с первым кварталом 2021 года;

- еженедельно в Казахстан прибывает не менее 11 тыс. иностранных туристов.

В глобальном рейтинге туризма по версии Всемирного Экономического Форума в 2021 году Казахстан улучшил свои позиции и занял 66 место среди 117 стран (в 2019 году – 80 место из 140). Страна получила высокую оценку по таким показателям, как «Ценовая конкурентоспособность» (1 место), «Сезонность туризма» (26 место), «Природные ресурсы» (33 место), «Количество объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО» (42 место).

В 2021 году в Казахстане зафиксировано рекордное количество внутренних туристов: почти 7 млн человек.

Фото: shymbulak.com