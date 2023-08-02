Около 236,5 тысячи астанчан не застрахованы в системе ОСМС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице, согласно данных Бюро Национальной статистики Республики Казахстан проживают 1 376 528 человек. По состоянию на 1 июля 2023 года, согласно регистру прикрепленного населения к субъектам здравоохранения прикреплено 1 370 832 человек. Из них застрахованных – 1 135 929 человек, или участниками системы ОСМС являются 82,9% населения, а не застрахованных – 236 475 человек, или доля незастрахованных – 17,1%. Об этом сообщили в столичном филиале Фонда социального медицинского страхования, передает МИА «Казинформ».

Доля незастрахованного населения города Астаны в разрезе предыдущего статуса участника системы ОСМС по состоянию 1 июля 2023 года: не имеющие платежи за последние 12 месяцев - 58%; работники - 26%; ИП – 6%; лица, работающие по договору ГПХ – 5%; самостоятельный плательщики – 3%; плательщики ЕСП – 2%; иное – 0,2%.

«Фондом ведется постоянная работа по улучшению качества и доступности медицинских услуг и увеличению охвата населения системой ОСМС. Сейчас в системе застрахованы 82,9% населения столицы. При необходимости они могут рассчитывать на медпомощь в пакете медстрахования. Но вместе с тем есть 236 475 граждан, которые находятся в зоне риска. По тем или иным причинам они выпали из системы, причины этому могут быть разные», - отметил директор филиала по Астане НАО «Фонд социального медицинского страхования» Ербол Жасуланович Бекмухамбетов.

С 5 сентября 2022 года стартовал новый механизм оплаты взносов на ОСМС - на год вперед. Воспользоваться им могут все самостоятельные плательщики – как имеющие статус «застрахован», так и те, кто никогда не вносил платеж в систему, либо делал это нерегулярно.

До этого самостоятельным плательщикам, которые никогда не платили взносы на медстрахование или платили, но не регулярно, из-за чего были лишены статуса застрахованности, для его восстановления нужно было оплатить взносы за пропущенные месяцы, а то и за весь прошедший год. Теперь у них есть альтернатива – оплатить за предстоящие 12 месяцев и получить статус застрахованности, не оплачивая при этом прошедший период.

«По состоянию на 1 июля 2023 года общая численность населения столицы – 1 376 528. Неохваченными cистемой ОСМС остаются еще 17,1% астанчан. Это затрудняет им доступ к плановой и высокотехнологичной медицинской помощи, профилактике и диагностике заболеваний. Новый механизм оплаты как раз поспособствует этому. Тем не менее, нужно отметить, что незастрахованные в системе ОСМС граждане могут рассчитывать на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе оказание экстренной медпомощи, приезд бригады скорой помощи, прием участкового врача и др», - пояснил Ербол Бекмухамбетов.

Ранее в Фонде ответили, куда уходят деньги казахстанцев за ОСМС.