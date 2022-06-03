Около 230 тыс. депозиторов ликвидируемых банков получили возмещение на счета в ЕНПФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Около 230 тысяч владельцев депозитов в ликвидируемых банках получили возмещение от Казахстанского фонда гарантирования депозитов на пенсионные счета в Единый накопительный пенсионный фонд. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

Невостребованные суммы вкладчиков в восьми ликвидируемых банках успешно переведены на их индивидуальные пенсионные счета в ЕНПФ.

2 мая был завершен срок выплаты гарантийного возмещения депозиторам АО «Валют-Транзит Банк», АО «Казинвестбанк», АО «Delta Bank», АО «Эксимбанк Казахстан», АО «Qazaq Banki», АО «Банк Астаны», АО «Tengri Bank» и АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

Перевод денег на пенсионные счета, согласно требованиям законодательства РК, был осуществлен Казахстанским фондом гарантирования депозитов в течение 30 календарных дней с даты завершения срока выплат. Перечисление невостребованной суммы гарантийного возмещения в ЕНПФ осуществлено тем вкладчикам, чьи данные (ИИН, ФИО) соответствовали данным, имеющимся в базе ЕНПФ. Также вкладчику необходимо было иметь действующий документ, удостоверяющий личность, и пенсионные накопления, сформированные за счет обязательных и (или) обязательных профессиональных, и (или) добровольных пенсионных взносов.

Так, по состоянию на 1 июня невостребованные суммы гарантийного возмещения 229 715 вкладчиков ликвидируемых банков были зачислены ЕНПФ на их индивидуальные пенсионные счета в виде добровольных пенсионных взносов.

Депозиторы ликвидируемых банков могут проверить наличие поступления средств на пенсионные счета в личном кабинете на сайте, в мобильном приложении, лично в офисах обслуживания ЕНПФ, либо на портале «электронного правительства».

Напоминаем, что законодательством предусмотрена возможность обращения вкладчика за выплатой гарантийного возмещения по уважительной причине , даже если срок выплат истек и невостребованная сумма была перечислена в ЕНПФ.

Такое обращение должно сопровождаться перечнем документов, подтверждающих наличие одного из следующих обстоятельств, препятствовавших подаче заявления на выплату гарантийного возмещения в период срока выплаты: поступление на воинскую службу, нахождение за пределами РК или в местах лишения свободы. Сюда же относятся: принятие наследства вкладчика и иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства, а также другие обстоятельства, установленные судом.

Заявления по уважительной причине принимаются КФГД до окончательной ликвидации банка либо до наступления права депозитора на пенсионные выплаты за счет добровольных пенсионных взносов, в случае, если его сумма гарантийного возмещения была перечислена в ЕНПФ.

Вкладчикам ликвидируемых банков доступны консультации специалистов КФГД в колл-центре 1460, в чат-боте на сайте kdif.kz.



