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    Около 23 тыс. казахстанцев лечатся от коронавируса и пневмонии

    28 Июля 2022, 09:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 28 июля лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 22 748 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Среди получающих лечение 22 556 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 192 пациента с ковидной пневмонией (КВИ-). Из них в стационарах находится 1 371 пациент, на амбулаторном уровне – 21 377 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 25 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 14 пациентов, на аппарате ИВЛ – 7 пациентов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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