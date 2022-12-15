Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Около 23 тонн угля подали вручную к котлам ТЭЦ в Семее спасатели и военнослужащие

    15 Декабря 2022, 19:20

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Спасатели и военнослужащие с 10 утра подают вручную уголь к котлоагрегатам ТЭЦ города Семея. К шести часам вечера уже подано 23 тонны угля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    По информации пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, к 18:00 часам спасатели и военнослужащие в/ч 68303 МЧС и в/ч 28738 МО бесперебойно подали в котлоагрегаты около 23 тонн угля.

    «Работы продолжаются. Восстановительные работы сгоревшего электрического кабеля проводятся силами ТЭЦ-1 и РЭС г. Семея. Наружная температура воздуха -26 С», - говорится в сообщении пресс-службы.

    Ранее сообщалось, что спасатели вручную подают уголь на ТЭЦ в Семее, где

    15 декабря в 00:34 произошло возгорание транспортерной ленты и электрокабелей на площади 6 погонных метров. В 01:36 пожар полностью ликвидирован. В результате пожара приостановлена работа системы подачи твердого топлива – угля.

    С 10:00 военнослужащими воинских частей Министерств по чрезвычайным ситуациям и обороны начаты работы по бесперебойной подаче твердого топлива в котлоагрегаты в ручном режиме.
    Происшествия МЧС Минобороны РК Вооруженные силы Отопительный сезон Абайская область ТЭЦ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Причины слабого отопления в части домов Атырау назвал аким города
    Для солдат срочной службы объявляются «кредитные каникулы»
    Дорожную карту по обновлению теплосетей поручил разработать аким Карагандинской области
    Спасатели Алматы объяснили, как безопасно пользоваться газом в быту
    Популярное
    1 Задержать злостных нарушителей ПДД в Акмолинской области поручил глава МВД
    2 Поставил задачу ускорить темпы строительства проблемных долевых объектов – аким Астаны
    3 Громкие дела акмолинских интернет-мошенников озвучили в МВД
    4 Обязанности по уходу за детьми делятся между супругами поровну в 40 % семей
    5 Аргентина — Франция: где и когда смотреть трансляцию финала ЧМ-2022 по футболу
    Новости партнеров