Около 23 тонн угля подали вручную к котлам ТЭЦ в Семее спасатели и военнослужащие

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Спасатели и военнослужащие с 10 утра подают вручную уголь к котлоагрегатам ТЭЦ города Семея. К шести часам вечера уже подано 23 тонны угля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По информации пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, к 18:00 часам спасатели и военнослужащие в/ч 68303 МЧС и в/ч 28738 МО бесперебойно подали в котлоагрегаты около 23 тонн угля.

«Работы продолжаются. Восстановительные работы сгоревшего электрического кабеля проводятся силами ТЭЦ-1 и РЭС г. Семея. Наружная температура воздуха -26 С», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что спасатели вручную подают уголь на ТЭЦ в Семее, где

15 декабря в 00:34 произошло возгорание транспортерной ленты и электрокабелей на площади 6 погонных метров. В 01:36 пожар полностью ликвидирован. В результате пожара приостановлена работа системы подачи твердого топлива – угля.

С 10:00 военнослужащими воинских частей Министерств по чрезвычайным ситуациям и обороны начаты работы по бесперебойной подаче твердого топлива в котлоагрегаты в ручном режиме.



