Около 220 тысяч казахстанцев участвуют в программе управления заболеваниями

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В настоящее время в программе управления заболеваниями участвуют уже около 220 тысяч казахстанцев, это около 15% от общего числа пациентов с этими хроническоми заболеваниями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Республиканского центра развития здравоохранения МЗ РК.

Самостоятельно проводить оценку своего здоровья и контактировать с лечащим врачом через мобильное приложение Damumed получили возможность участники программы управления заболеваниями (ПУЗ).

Для этого пациенту необходимо ввести данные об основных жизненно важных показателях здоровья (артериальное давление, пульс, масса тела, уровень глюкозы и т.д.), на основании которых система автоматически определит зону самочувствия пациента - зеленая, желтая либо красная - и предоставит эту информацию врачу. В зависимости от ситуации пациенту будет предложено записаться на прием, вызвать врача на дом или обратиться в скорую помощь.



Со своей стороны врачи могут также вносить данные пациента, назначать приемы, исходя из данных, предоставленных пациентом, вести мониторинг состояния пациентов.

Новые функции обеспечат постоянный контакт врача и пациента, что позволит значительно снизить риски обострения хронических заболеваний. Эти возможности стали доступны населению в пилотном режиме с 1 декабря этого года, и в настоящее время ими пользуются 368 вовлеченных в ПУЗ пациентов.



Программа управления заболеваниями связана с ранним выявлением и постоянным наблюдением за пациентами с хроническими заболеваниями. Её эффективность связана, прежде всего, с внедрением самоменеджмента пациента. Суть в том, что пациенты активно участвуют в том, как лучше управлять своим заболеванием, поддерживать и улучшать качество своей жизни.

Участниками программы могут стать пациенты с артериальной гипертензией II и III стадий (без сопутствующих, тяжелых хронических заболеваний), с сахарным диабетом II типа (компенсированные, субкомпенсированные, без тяжелых осложнений), с хронической сердечной недостаточностью, имеющие факторы риска.

Результаты 10 месяцев этого года показывают, что благодаря программе доля пациентов, у которых было стабилизировано артериальное давление, выросла вдвое и составила 81,3%.

Доля пациентов с сахарным диабетом, достигших снижения гликированного гемоглобина ниже контрольного уровня, составила 37,2%. Положительная динамика отмечена и среди пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Уровень новых случаев госпитализаций среди сердечников снизился до 6,8%.

В настоящее время в программе управления заболеваниями участвуют уже около 220 тысяч казахстанцев, это примерно 15% от общего числа пациентов с этими хроническоми заболеваниями. Программа внедрена в 430 поликлиниках и больницах, и для ее успешного внедрения обучение прошли около 3 тыс врачей и медицинских сестер.

Министерством здравоохранения РК в дальнейшем планируется 100% привлечение пациентов с этими хроническими заболеваниями в программу управления заболеваниями. Для этого предусматривается ряд стимулов, в том числе приоритетное лекарственное обеспечение, своевременное прохождение лабораторных исследований в рамках ГОБМП для участников ПУЗ.

Чтобы стать участником программы необходимо состоять на диспансерном учете, обратиться в поликлинику по месту прикрепления и дать согласие на участие в программе.