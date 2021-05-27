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    12:41, 27 Май 2021 | GMT +6

    Около 21 млн гектаров пастбищ деградированы в Казахстане - сенатор

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Около 21 млн гектаров пастбищ – деградированы. Такие данные привел сенатор Султан Дюсембинов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, аграриям нужно помочь организовать сельхозкооперацию. Такой механизм в сельском хозяйстве в настоящее время успешно используется многими развитыми странами. Этот подход способствует повышению производительности труда на селе, обеспечению граждан качественными и доступными продуктами питания, а также созданию постоянных рабочих мест.

    «Сегодня 66% животноводческой продукции производится в сельской местности. Однако такой огромный биологический актив мало поддерживается государством и не задействует современные технологии. Работа по кооперации фермерских хозяйств ведётся неэффективно из-за плохой координации», - сказал сенатор.

    Султан Дюсембинов отметил, что проблема пастбищ останется нерешённой, если земельный вопрос не будет систематически рассматриваться как важный проект на национальном уровне.

    «Дефицит пастбищных угодий для сельских населенных пунктов существует во всех областях. К примеру, сильно страдают от этого жители Туркестанской, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областей. В населенных пунктах около 80% скота пасутся рядом с сёлами, на ранее отведенных пастбищных угодьях, а это около 21 млн га, и эти земли сейчас деградированы», - сказал Султан Дюсембинов.

    Сенатор отметил, что для решения проблемы такого дефицита необходимо утвердить долгосрочные планы по управлению пастбищами и активизировать работу по возвращению неиспользуемых земель государству.


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