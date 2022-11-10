Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Около 2000 электронных табло установят на остановках в Алматы

    10 Ноября 2022, 11:16

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Жетысуского района сообщил, что в 2023 году на остановках города установят около 2000 электронных табло, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам акима, на электронных табло будет выводиться актуальная информация с номерами маршрутов и временем прибытия общественного транспорта на остановочный комплекс.

    «С 2023 года мы будем устанавливать табло на городских остановках. Планируем установить около 2000 табло. Мы подготовили деньги из бюджета. Совместно с транспортным холдингом «Онай» вносим расписание и номера автобусов на табло», - ответил Ерболат Досаев.

    В прошлом году сообщалось, что на остановочных пунктах общественного транспорта города есть 9 электронных информационных табло. Все они были установлены силами ТОО «Транспортный холдинг города Алматы» (Онай) за собственные финансовые средства, из городского бюджета на эти цели деньги не выделялись.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Транспорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожар в гараже перекинулся на кровлю кафе в Алматы
    Тренер по боксу и его ученики награждены за спасение тонущего ребенка
    В Алматы временно ограничат проезд по улице Досмухамедова
    Талгат Малыбаев возглавил управление энергетики и водоснабжения Алматы
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви