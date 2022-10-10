Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Около 200 штук трамадола и тропикамида изъято у супружеской пары в Атырау

    10 Октября 2022, 20:17

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 10 октября около 16:00 часов сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Атырауской области и городского отдела полиции № 1 во время проведения оперативно-профилактичесих мероприятий «Қарасора – 2022», «Рефлекс – 2022» в одной из квартир многоэтажного дома города были задержаны 40-летняя женщина и 35-летний мужчина, которые занимались сбытом психотропных препаратов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой наTelegram-канал пресс-службы МВД РК.

    «Из квартиры супругов изъяли 171 штук трамадола, 97 психтропных препаратов тропикамид, которые выдаются строго по назначению врача.

    В настоящее время в отношении подозреваемых ведется сбор документов. Отметим, что данная женщина ранее привлекалась к ответственности за аналогичное правонарушение» - говорится в публикации пресс-службы.


    Фото: t.me/POLICE_of_KZ

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Атырауская область Происшествия МВД РК Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
    Лесной пожар произошел в горах ВКО
    4 человека погибли в ДТП в Атырауской области
    Костанайца арестовали за неуплату налога на транспорт
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая