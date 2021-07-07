Около 200 семей справили новоселье в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня столицы, в рамках 30-летия независимости страны, в ряде регионов Алматинской области вручены ключи от квартир. Среди счастливых новоселов и жители Талдыкоргана. В эксплуатацию сдан 55-квартирный жилой дом, построенный по программе «Нұрлы жер», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

Поздравив присутствующих с Днем столицы, первый заместитель акима области Лаззат Турлашов рассказал о работе, проводимой в регионе для обеспечения населения доступным жильем.

«В этом году в Талдыкоргане будет сдано в эксплуатацию более 120 тысяч квадратных метров жилья. Всего в текущем году для решения жилищного вопроса из республиканского бюджета выделено 5,6 млрд. тенге. Также из местного бюджета выделено 1,5 млрд тенге на строительство 155 коттеджей. Все это наглядный результат выверенной государственной политики, направленной на повышение благосостояния каждого казахстанца. Благодаря принимаемым мерам в преддверии праздника сегодня новоселье только в Талдыкоргане справляют 55 семей жетысусцев. Это большое и радостное событие для всех нас. От всей души еще раз поздравляю всех с Днем столицы и новосельем! Пусть под каждым шаныраком, в каждой семье всегда царят уют, достаток и взаимопонимание!« – сказал Л. Турлашов, вручая ключи от новых квартир.

От имени новоселов выступила воспитатель детского сада № 4 Куляш Бекенова, которая отметила, что благодаря проводимой разъяснительной работе сотрудников городского отдела ЖКХ узнала о всех направлениях жилищных госпрограмм и смогла получить собственное жилье в рамках программы «Шанырақ». Она поблагодарила специалистов, ответственно относящихся к выполнению своих обязанностей, особо отметив активность проводимых в регионе мер по обеспечению населения доступным жильем.

Лаззат Турлашов посетил семью руководителя реабилитационного центра «Асар» Ельдоса Баялышбаева и заместителя директора по учебной части в школе «Сенім» Райгуль Бековой, вручив букеты цветов и памятные подарки.

К слову, строительство многоквартирного жилого дома было начато в мае прошлого года, генеральный подрядчик – ТОО «ЦА НИПИ ТрансНефть». Общая площадь дома – более 5 тысяч квадратных метров. Общее количество квартир – 55, из них 20 трехкомнатных, по 15 одно - и двухкомнатных, пять четырехкомнатных.

Важно отметить, что ко Дню столицы в эксплуатацию сданы 60-квартирный дом в Илийском районе, 50-квартирный – в Капшагае и 30-квартирный – в Енбекшиказахском районе, построенные по программе «Нұрлы жер».

Среди очередников, справивших долгожданное новоселье, многодетные семьи, дети-сироты, инвалиды, представители иных категорий из социально уязвимых групп населения, госслужащие