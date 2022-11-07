Около 200 неплательщиков алиментов установили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарская полиция установила 196 неплательщиков алиментов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года полицейскими Павлодарской области из 264 уклоняющихся от уплаты алиментов лиц, находящихся в розыске, установлено 196», – сообщил заместитель начальника миграционной службы департамента полиции Павлодарской области Гомар Шабиденов.

По данным департамента полиции, стражи порядка установили местонахождение 36-летнего должника, который после развода перестал принимать дальнейшее участие в воспитании трех несовершеннолетних детей.

«Проведенный анализ показывает, что алименты не платят не только мужчины, но и матери, которых не интересует судьба свои чад, - отметили в ДП региона. - 34-летняя неплательщица алиментов, задолжавшая своим двум детям, задержана в Майском районе».

Розыск должников и неплательщиков алиментов - одно из направлений миграционной службы. Некоторые родители категорически отказываются оказывать материальную помощь своим детям и всячески уклоняются от выплаты алиментов. Иногда речь идет о неуплате алиментов более года, задолженность достигает немыслимых размеров.

«Граждане, уклоняющиеся от уплаты алиментов, находят множество причин, объясняющих свою безответственность перед детьми. Однако для таких нерадивых родителей есть единственный совет – постараться понять, что интересы и уровень жизни Вашего ребенка зависит только от Вас», - добавили в ведомстве.

За игнорирование норм законодательства предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 139 УК Республики Казахстан.



