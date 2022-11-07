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    Около 200 неплательщиков алиментов установили в Павлодарской области

    7 Ноября 2022, 15:00

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарская полиция установила 196 неплательщиков алиментов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года полицейскими Павлодарской области из 264 уклоняющихся от уплаты алиментов лиц, находящихся в розыске, установлено 196», – сообщил заместитель начальника миграционной службы департамента полиции Павлодарской области Гомар Шабиденов.

    По данным департамента полиции, стражи порядка установили местонахождение 36-летнего должника, который после развода перестал принимать дальнейшее участие в воспитании трех несовершеннолетних детей.

    «Проведенный анализ показывает, что алименты не платят не только мужчины, но и матери, которых не интересует судьба свои чад, - отметили в ДП региона. - 34-летняя неплательщица алиментов, задолжавшая своим двум детям, задержана в Майском районе».

    Розыск должников и неплательщиков алиментов - одно из направлений миграционной службы. Некоторые родители категорически отказываются оказывать материальную помощь своим детям и всячески уклоняются от выплаты алиментов. Иногда речь идет о неуплате алиментов более года, задолженность достигает немыслимых размеров.
    «Граждане, уклоняющиеся от уплаты алиментов, находят множество причин, объясняющих свою безответственность перед детьми. Однако для таких нерадивых родителей есть единственный совет – постараться понять, что интересы и уровень жизни Вашего ребенка зависит только от Вас», - добавили в ведомстве.
    За игнорирование норм законодательства предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 139 УК Республики Казахстан.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Борьба с преступностью Общество
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