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    Около 200 магазинов превысили допустимую торговую надбавку в Астане

    16 Февраля 2023, 16:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Астаны Ерлан Бекмурзаев сообщил о превышении рядом торговых точек допустимой надбавки на социально-значимые товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года наши мониторинговые группы около 500 магазинов обошли, из них 198 магазинов превышали торговую надбавку. Есть Закон о торговле, где четко прописано, что надбавка на социально-значимые товары не может превышать 15 %», - сказал Ерлан Бекмурзаев на встрече с экспертами и предпринимателями.

    Он напомнил, что многие торговые сети заключили меморандум о не превышении этого уровня.

    «К сожалению, не все торговые сети города на сегодня подписались. Мы не говорим о других товарах, мы говорим только о 19 позициях социально-значимых товаров. Поэтому, призываем и малый бизнес, магазины у дома, чтобы они сдерживали цены и не превышали надбавку на социально-значимые товары», - добавил Ерлан Бекмурзаев.

    Встреча прошла на площадке Палаты предпринимателей города Астаны.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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