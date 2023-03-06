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    Около 200 казахстанцев трудоустроены благодаря SMS-рассылке Минтруда

    6 Марта 2023, 01:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - После получения от Министерства труда и социальной защиты населения РК SMS-сообщений с информацией о мерах поддержки в сфере обеспечения занятости населения почти 5 тысяч казахстанцев посетили сайт Enbek.kz, несколько сотен позвонили в call-центр. Уже трудоустроено 173 человека: 50 – на постоянные рабочие места, 123 – на временные, а 73 начали обучение основам предпринимательства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Одним из получателей SMS стал житель Западно-Казахстанской области Алтынбек Далабаев.

    «13 февраля я получил сообщение от 1414 о мерах занятости. Сразу обратился в центр занятости за помощью в трудоустройстве. В тот же день получил направление на работу водителем в ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района», – рассказал Алтынбек Далабаев о своем успешном трудоустройстве.

    С теми, кто после получения SMS-сообщения не проявили активность, дополнительно связываются сотрудники центров занятости и предлагают получить необходимые услуги по трудоустройству, обучению и т.д. Уже проведено более 10 тысяч консультаций.

    «В целом информацию о всех мерах господдержки можно получить через портал Enbek.kz, центр занятости населения или единый контакт-центр 1414», – проинформировал директор департамента занятости населения Минтруда и соцзащиты населения РК Аскар Ниязов.

    Как сообщалось ранее, 13 февраля министерство направило более 12 тысяч казахстанцам из числа безработной молодежи в возрасте от 23 до 35 лет SMS-сообщения с информацией о возможностях для поиска работы, прохождения бесплатного обучения и других мерах государственной поддержки в сфере занятости.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Минтруда РК Занятость
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