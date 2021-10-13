Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Около 200 граждан станут обладателями квартир по молодежной программе в Нур-Султане

    13 Октября 2021, 22:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году по молодежной программе «Елорда жастары» около 200 молодых граждан станут обладателями квартир. Об этом сообщила председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова в ходе прямого эфира на площадке BaigeNews.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Участники программы смогут приобрести как новое, так и вторичное жилье. В этом году бюджет программы составил 3,6 млрд тенге. Эта сумма будет выдана согласно условиям конкурса 200 молодым гражданам. В будущем, думаю, это программа продолжится и будет расширена. Мы до этого эту программу начали реализовывать в Алматы. В первый год, если мы начинали со 100-200 квартир, то в этом году этот показатель составил тысячу квартир», - сказала Ляззат Ибрагимова.

    Ранее она заявила, что коэффициент по доходности по жилищным госпрограммам хотят изменить в Казахстане.

    Ей был задан вопрос касательно того, что препятствием для покупки жилья по госпрограмме «Нурлы жер» и «Шанырак 5-10-20» является установленный коэффициент 3,7 прожиточного минимума и не планируется ли изменение условий.

    «Наверное, 25 лет назад, когда этот закон писался, в то время работники коммерческих компаний получали больше дохода. Но, сейчас ситуация изменилась и бюджетники, госслужащие получают более стабильный доход, может быть не такой высокий», - сказала Ляззат Ибрагимова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Банки Жилье Общество Молодежь
    Новости по теме
    Новости по теме
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Ключи от новых домов получили семьи, пострадавшие от паводка в Актюбинской области
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая