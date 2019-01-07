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Около 200 грантов выделяет Турция ежегодно для казахстанских студентов
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Турции начался прием заявок на обучение на 2019-2020 учебный год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Центр международных программ».
Обучение в государственных университетах Турции является бесплатным, лишь имеются годовые студенческие взносы. Сумма варьируется от 300 до 800 американских долларов в год, в зависимости от выбранного факультета и университета.
Ежегодно Правительство Турции предоставляет гражданам Казахстана около 200 грантов на обучение в вузах Турции по программе «Стипендии Турции/TurkeyScholarships».
Стипендия включает: плату за обучение, ежемесячную стипендию, общую медстраховку, авиаперелет в обе стороны, бесплатное проживание, академические/культурные и другие дополнительные программы.
Кандидатам необходимо соответствовать всем требованиям университета и программы, на которой студент желает обучаться.
В Турции все вузы предоставляют возможность получения 100% бесплатного образования всем иностранным студентам при хорошей предыдущей академической успеваемости в школе/университете.
Кроме того, АО «Центр международных программ» заключило с рядом турецких вузов соглашения о предоставлении дополнительных грантов для граждан Казахстана.
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