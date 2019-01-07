Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -11 °С
Алматы: -8 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Около 200 грантов выделяет Турция ежегодно для казахстанских студентов

7 Января 2019 11:52 55
Поделиться:
Около 200 грантов выделяет Турция ежегодно для казахстанских студентов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Турции начался прием заявок на обучение на 2019-2020 учебный год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Центр международных программ».

Новости по теме

Bolashaq Business Forum пройдет в Астане
Опубликован список обладателей стипендии «Болашак» Стипендия «Болашак» присуждена 71 претенденту

Обучение в государственных университетах Турции является бесплатным, лишь имеются годовые студенческие взносы. Сумма варьируется от 300 до 800 американских долларов в год, в зависимости от выбранного факультета и университета.

Ежегодно Правительство Турции предоставляет гражданам Казахстана около 200 грантов на обучение в вузах Турции по программе «Стипендии Турции/TurkeyScholarships».

Стипендия включает: плату за обучение, ежемесячную стипендию, общую медстраховку, авиаперелет в обе стороны, бесплатное проживание, академические/культурные и другие дополнительные программы.

Кандидатам необходимо соответствовать всем требованиям университета и программы, на которой студент желает обучаться.

В Турции все вузы предоставляют возможность получения 100% бесплатного образования всем иностранным студентам при хорошей предыдущей академической успеваемости в школе/университете.

Кроме того, АО «Центр международных программ» заключило с рядом турецких вузов соглашения о предоставлении дополнительных грантов для граждан Казахстана.

 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Образование, Болашак,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Архив