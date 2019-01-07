Около 200 грантов выделяет Турция ежегодно для казахстанских студентов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Турции начался прием заявок на обучение на 2019-2020 учебный год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Центр международных программ».

Обучение в государственных университетах Турции является бесплатным, лишь имеются годовые студенческие взносы. Сумма варьируется от 300 до 800 американских долларов в год, в зависимости от выбранного факультета и университета.

Ежегодно Правительство Турции предоставляет гражданам Казахстана около 200 грантов на обучение в вузах Турции по программе «Стипендии Турции/TurkeyScholarships».

Стипендия включает: плату за обучение, ежемесячную стипендию, общую медстраховку, авиаперелет в обе стороны, бесплатное проживание, академические/культурные и другие дополнительные программы.

Кандидатам необходимо соответствовать всем требованиям университета и программы, на которой студент желает обучаться.

В Турции все вузы предоставляют возможность получения 100% бесплатного образования всем иностранным студентам при хорошей предыдущей академической успеваемости в школе/университете.

Кроме того, АО «Центр международных программ» заключило с рядом турецких вузов соглашения о предоставлении дополнительных грантов для граждан Казахстана.