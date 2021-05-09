Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Около 200 детей родились в Туркестане в День защитника Отечества

    9 Мая 2021, 09:01

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 88 мальчиков и 94 девочки появились на свет в Туркестанском регионе в День защитника Отечества. Кроме того, родились близнецы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    Новорожденные и их матери чувствуют себя отлично.

    В праздничные дни в дежурной смене работали высококвалифицированные врачи, опытные акушерки и медсестры.

    В целом с начала года рождаемость выросла на 6,5%. Младенческая смертность снизилась на 27,7%. В области продолжат усиливать меры по сохранению здоровья матери и ребёнка на постоянной основе.

    Отметим, что Туркестанский регион является лидером по рождаемости в стране. С начала года здесь появилось на свет более 20 тысяч малышей.


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Туркестанская область Демография Регионы Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новым оборудованием для выхаживания младенцев оснастили родильные дома Караганды
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Новый аэропорт планируют построить в Атырау